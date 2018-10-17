В Бурятии сгорели крыша магазина, веранда и сарай

За сутки в Бурятии произошло два пожара. Первый из них случился в Заиграевском районе Бурятии. В 1:24 в посёлке Новоильинск по улице Ленина загорелось бревенчатое здание магазина. Огонь повредил помещение и уничтожил крышу. Пожар ликвидировали в 1:42, было задействовано 2 человека и 1 единица техники.Следующее возгорание произошло в Кижингинском районе. В 10:17 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в селе Кижинга по улице Колхозная горит бревенчатый дом и надворные постройки. В пожаре сгорели веранда, сарай и крыша дома. Огонь потушили через 40 минут, было задействовано 5 человек и 2 единицы техники, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.