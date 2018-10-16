В Бурятии сгорел трактор и кровать

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Жительница Бурятии украла сотовый у знакомой Происшествия, Также с помощью услуги «Мобильный банк» она перевела себе со счёта знакомой 6,5 тысяч

Житель Бурятии обчистил пенсионерку Происшествия, Деньги подозреваемый потратил, а мобильный, случайно разбив, оставил для запасных частей

В Усолье штрафуют продавцов алкоголя подросткам Происшествия, В Усолье-Сибирском полицейские продолжают пресекать факты продажи алкогольной продукции несовершеннолетним