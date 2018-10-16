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В Бурятии сгорел трактор и кровать

Происшествия, 
Пожары произошли накануне 

За сутки в Бурятии произошло три пожара. Первый из них случился в Кяхтинском районе. В 00:15 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в селе Калинишна по улице Трактовая горит гараж. В результате пожара сгорел гараж и трактор. Пожар ликвидировали в 1:22, было задействовано 3 человека и 1 единица техники.

Следующее возгорание произошло в 17:58 в городе Северобайкальске. На улице Мира вспыхнула квартира. В результате пожара огнём повреждена кровать, закопчены стены комнаты. Возгорание ликвидировали в 18:06, было задействовано 5 человек и 2 единицы техники, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», один пожар случился в Улан-Удэ. Горел нежилой дом в Лазо. 
пожар
 
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