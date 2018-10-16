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МЧС наградило улан-удэнку, спасшую на пожаре 12 человек

МЧС наградило улан-удэнку, спасшую на пожаре 12 человек
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Ей вручили почётную грамоту 

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне Общественная палата Бурятии вручила благодарность Светлане Пежемской, которая в ночь с 4 на 5 октября спасла на пожаре 12 человек в Улан-Удэ. Также две компании республики вручили ей подарок – смартфон.

Оказалось, позже в тот же день ГУ МЧС по Бурятии также наградило жительницу столицы республики.

Как сообщает пресс-служба управления, заместитель начальника Главного управления МЧС России по республике по защите, мониторингу и предупреждению ЧС Евгений Шангин наградил Светлану Пежемскую почётной грамотой за отвагу и самоотверженность, проявленную при спасении людей в условиях, сопряжённых с риском для жизни. Мероприятие прошло в рамках Гражданского форума.

На награждении девушка отметила, что ничего героического не видит в своем поведении, и что, по её мнению, каждый оказавшись в такой ситуации, поступил бы точно также. 
МЧС пожар
 
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