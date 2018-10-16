МЧС наградило улан-удэнку, спасшую на пожаре 12 человек

Ей вручили почётную грамоту
Как сообщал «Байкал-Daily»
, накануне Общественная палата Бурятии вручила благодарность Светлане Пежемской, которая в ночь с 4 на 5 октября спасла на пожаре 12 человек в Улан-Удэ. Также две компании республики вручили ей подарок – смартфон.
Оказалось, позже в тот же день ГУ МЧС по Бурятии также наградило жительницу столицы республики.
Как сообщает пресс-служба управления, заместитель начальника Главного управления МЧС России по республике по защите, мониторингу и предупреждению ЧС Евгений Шангин наградил Светлану Пежемскую почётной грамотой за отвагу и самоотверженность, проявленную при спасении людей в условиях, сопряжённых с риском для жизни. Мероприятие прошло в рамках Гражданского форума.
На награждении девушка отметила, что ничего героического не видит в своем поведении, и что, по её мнению, каждый оказавшись в такой ситуации, поступил бы точно также.
Ей вручили почётную грамоту
В дни покрова Пресвятой Богородицы пройдёт концерт «Покровские гуляния»
Основным загрязнителем овощей являются нитраты
Движение отцов в Улан-Удэ набирает обороты, очередной проект был приурочен к новому празднику – Дню отца. ФОТО, ВИДЕО
Участие в соревнованиях приняли 52 спортсмена
С 16 по 18 октября артистов ждут в Бичурском и Мухоршибирском районах
Откроет фестиваль концерт «С любовью к джазу»
Решение приняли в ходе научной конференции
На соревнования поехали 5 спортсменов
Юмор бурятских КВН-щиков оценили и удостоили специальным призом
Романтичный поступок парень совершил во время открытого ринга по тайскому боксу
Охлопковцы посещали страну в 2012 и 2014 годах
Минстрой обещает не «допустить вольностей»
Определён состав женской сборной России на чемпионат мира в Будапеште
Таким образом у города «отобрали» два участка