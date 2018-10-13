В Чите автомойщик угнал машину и устроил ДТП

Злоумышленник угнал транспортное средство из автомойки



Вечером 11 октября в полицию обратился 26-летний читинец и сообщил об угоне своей автомашины «Toyota Alex» из автомойки. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили приметы автомобиля и передали ориентировку наружным нарядам.



Спустя несколько часов поступило сообщение о совершённом ДТП в районе посёлка Смоленка с участием машины, подходящей под ориентировку. На место выдвинулись сотрудники уголовного розыска, которые в ходе проведения оперативных мероприятий установили и задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний местный житель, который работая на данной автомойке, после завершения работы угнал оставленную автомашину.



В настоящее время от злоумышленника получены признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело. За неправомерное завладение автомобилем без цели хищения предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.