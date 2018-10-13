Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Октября

12 Октября

Популярное

В Чите автомойщик угнал машину и устроил ДТП

Происшествия, 
Злоумышленник угнал транспортное средство из автомойки

Вечером 11 октября в полицию обратился 26-летний читинец и сообщил об угоне своей автомашины «Toyota Alex» из автомойки. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили приметы автомобиля и передали ориентировку наружным нарядам.

Спустя несколько часов поступило сообщение о совершённом ДТП в районе посёлка Смоленка с участием машины, подходящей под ориентировку. На место выдвинулись сотрудники уголовного розыска, которые в ходе проведения оперативных мероприятий установили и задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний местный житель, который работая на данной автомойке, после завершения работы угнал оставленную автомашину.

В настоящее время от злоумышленника получены признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело. За неправомерное завладение автомобилем без цели хищения предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
угон ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жителя Бурятии поймали на перевозке наркотиков
Жителя Бурятии поймали на перевозке наркотиков
Происшествия, 13.10.2018
Мужчина в наркотическом опьянении перевозил крупную партию марихуаны и гашиша
В Бурятии женщина вонзила нож в сожителя
В Бурятии женщина вонзила нож в сожителя
Происшествия, 13.10.2018
Всё произошло после пьяной ссоры
В Сибири на совращавшую школьника учительницу возбудили дело
В Сибири на совращавшую школьника учительницу возбудили дело
Происшествия, 13.10.2018
Женщине назначена психиатрическая экспертиза
Улан-удэнец обчистил дом, разбив окно
Улан-удэнец обчистил дом, разбив окно
Происшествия, 13.10.2018
Квартирная кража произошла в Железнодорожном районе
Ангарчанин неделю переводил мошенникам деньги
Ангарчанин неделю переводил мошенникам деньги
Происшествия, 13.10.2018
Мужчина отдал мошенникам 355 тысяч рублей в надежде на компенсацию за некачественные лекарства
Читинец стащил телефон из детской раздевалки
Происшествия, 13.10.2018
Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в хищении смартфона
В Улан-Удэ правительственный внедорожник попал в ДТП
В Улан-Удэ правительственный внедорожник попал в ДТП
Происшествия, 13.10.2018
«Лэнд Крузер» перевернулся после столкновения с «БМВ». ФОТО
В Улан-Удэ произошла массовая драка на дороге
В Улан-Удэ произошла массовая драка на дороге
Происшествия, 12.10.2018
Сильно пьяный мужчина упал на проезжую часть и лежал несколько минут
В Улан-Удэ вора «Айфонов» приговорили к исправительным работам
В Улан-Удэ вора «Айфонов» приговорили к исправительным работам
Происшествия, 12.10.2018
Он стащил дорогие смартфоны из открытой машины
Забайкалка отдала лже-сотруднице банка 55 тысяч
Происшествия, 12.10.2018
Ей предложили кредит на выгодных условиях
На Байкале пропала лодка с тремя рыбаками
На Байкале пропала лодка с тремя рыбаками
Происшествия, 12.10.2018
Спасатели работают на территории от села Посольское до города Бабушкин
Зимой в Бурятии растёт число пожаров
Зимой в Бурятии растёт число пожаров
Происшествия, 12.10.2018
В основном горит частный сектор
В Бурятии «чёрный лесоруб» рубил лес на опушке
В Бурятии «чёрный лесоруб» рубил лес на опушке
Происшествия, 12.10.2018
Его поймали сотрудники вневедомственной охраны

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^