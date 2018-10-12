В Бурятии пожар частично обрушил крышу здания Тугнуйского разреза

















ГУ МЧС по Бурятии раскрыло некоторые подробности пожара. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 9.20 часов.



- Поступило сообщение от диспетчера пожарной части № 60 Мухоршибирского отряда государственной противопожарной службы о том, что горит крыша ремонтного бокса размерами 130м. x 76м. по всей площади, - сообщает ГУ МЧС по Бурятии.



К 12 часам дня пожарные ликвидируют открытое горение. Известно, что произошло частичное обрушение кровли.



К месту направлена оперативная группа Главного Управления МЧС по Бурятии. Приведён в готовность опорный пункт по тушению крупных пожаров ФГКУ 1 Федеральной противопожарной службы по Бурятии в количестве 5 единиц пожарной техники и 20 человек личного состава. Пожарные договорились о привлечении на место пожарного поезда «РЖД», который, впрочем, не потребовался. Также на пожар привлечены огнеборцы из Забайкальского края.



Всего в тушении задействовано 36 человек, 15 единиц техники, в том числе МЧС России 15 человек и 5 единиц техники.













