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В Бурятии пожар частично обрушил крышу здания Тугнуйского разреза

В Бурятии пожар частично обрушил крышу здания Тугнуйского разреза
Происшествия, 
Стали известны подробности крупного пожара в Саган-Нуре

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром произошёл сильный пожар в посёлке Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии, где загорелись помещения АО «Тугнуйский угольный разрез». Глава Саган-Нура Максим Исмагилов уточнял, что пожар охватил помещения с токарным цехом, кузницей и складами.

К счастью, обошлось без пострадавших. Сотрудники были вовремя эвакуированы. 





ГУ МЧС по Бурятии раскрыло некоторые подробности пожара. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 9.20 часов.

- Поступило сообщение от диспетчера пожарной части № 60 Мухоршибирского отряда государственной противопожарной службы о том, что горит крыша ремонтного бокса размерами 130м. x 76м. по всей площади, - сообщает ГУ МЧС по Бурятии.

К 12 часам дня пожарные ликвидируют открытое горение. Известно, что произошло частичное обрушение кровли.

К месту направлена оперативная группа Главного Управления МЧС по Бурятии. Приведён в готовность опорный пункт по тушению крупных пожаров ФГКУ 1 Федеральной противопожарной службы по Бурятии в количестве 5 единиц пожарной техники и 20 человек личного состава. Пожарные договорились о привлечении на место пожарного поезда «РЖД», который, впрочем, не потребовался. Также на пожар привлечены огнеборцы из Забайкальского края. 

Всего в тушении задействовано 36 человек, 15 единиц техники, в том числе МЧС России 15 человек и 5 единиц техники.




пожар
 
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