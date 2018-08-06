Сегодня утром в Братске грузовик сбил девушку, сообщает ТК «Город». ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе, в районе пересечения улиц Рябикова и Гагарина, около восьми утра.
В Братске грузовик сбил беременную девушку на переходе
Происшествия, Фото:
Девушку госпитализировали с травмами
Грузовик «зацепил» беременную девушку, от чего та упала на асфальт. С сотрясением головного мозга её госпитализировали. За рулём автомобиля «ГАЗ» находился 58-летний водитель.
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