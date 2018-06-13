Суд вынес приговор в отношении жителя Нижнеудинского района Иркутской области, который пытался сесть в самолёт с наркотиками
В начале февраля 2018 года мужчина, собираясь вылететь самолётом на вахтовую работу, взял с собой для личного употребления синтетическое наркотическое средство. Наркотик он спрятал в сигарету и в электрический фонарик. Мужчина был задержан сотрудниками транспортной полиции в аэропорту Иркутска, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Суд вынес ему приговор по ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).
С учётом того, что подсудимый не был ранее судим и имеет на иждивении малолетнего ребёнка, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.
Житель Иркутской области пытался пронести наркотики на самолёт в фонарике
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