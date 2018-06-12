Известный улан-удэнец погиб на рок-фестивале









Многие знакомые и друзья погибшего выражают глубочайшие сожаления в связи с его смертью и вспоминают его только как позитивного и интересного человека.



- Костик-Костик, не могу поверить, любимый наш, такой искренний, прямой, весельчак с грустными глазами, любим тебя безмерно, на свою жизнь в моем сердце. Скорбим. Крепости духа бабушке и брату, - комментируют сообщение о сборе.



- Ребятки, я не могу перестать плакать.



- Пипец. Очень позитивный и яркий человек был.





Многие знакомые и друзья погибшего выражают глубочайшие сожаления в связи с его смертью и вспоминают его только как позитивного и интересного человека.- Костик-Костик, не могу поверить, любимый наш, такой искренний, прямой, весельчак с грустными глазами, любим тебя безмерно, на свою жизнь в моем сердце. Скорбим. Крепости духа бабушке и брату, - комментируют сообщение о сборе.- Ребятки, я не могу перестать плакать.- Пипец. Очень позитивный и яркий человек был.

Трагически погиб известный в Улан-Удэ ди-джей «Радио Сибирь», трубач, одно время входивший в состав группы «Галия», популярный клубный ведущий Константин Кожевников. По словам друзей, он утонул на фестивале «Дикая мята», который проходил 9-11 июня в районе села Бунырево в Алексинском районе Тульской области.Последнее время Константин жил и работал в Москве. Поездка на фестиваль, судя по последнему его сообщению, была решением спонтанным.Ведущий радио «Дорожное» Алексей Жанаев объявил сбор, чтобы помочь брату и бабушке Константина в транспортировке тела в Улан-Удэ и организации прощания.- Эта утрата не восполнима. Мы все разбиты горем и не можем прийти в себя от этой ужасной вести. Всю нашу дружбу в 18 лет одним постом или несколькими предложениями не описать, да и не получится, т.к. эта история очень насыщена. Рассвет, Радио Сибирь Байкал, музыкальный движ, грядущий ЧМ и мн.др. - все это было и должно было произойти, но судьба распорядилась иначе, - написал он у себя на странице в соцсети https://vk.com/wall872030_18760.