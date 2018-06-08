Жители Бурятии устроили 3 лесных пожара

За прошедшие сутки ликвидировано 3 очага возгорания в Заиграевском и Тарбагатайском районах Бурятии



Площадь, пройденная огнём, составила менее 38 га. Во всех трёх случаях, по предварительной информации, причиной стало неосторожное обращение с огнём местными жителями, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



По состоянию на 0.00 часов 8 июня, лесники продолжают дотушивать лесной пожар, расположенный на землях министерства обороны.



Всего за сутки на тушении работало более 60 человек и з числа лесной охраны, и задействовано 18 единиц лесопожарной техники.



Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.



При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44.

