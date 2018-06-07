В пригороде Улан-Удэ собака напала на хозяев



В одном из сёл Иволгинского района Бурятии собака покусала своих хозяев. Ранее питомец был привезён из села Большой Куналей Тарбагатайского района.



Как сообщили «Байкал-Daily» в Управлении ветеринарии республики, установить - было ли больно бешенством домашнее животное – невозможно. Поскольку после инцидента хозяева убили собаку и закопали её. Труп собаки пролежал в земле уже несколько суток, и взять пробы и исследовать их сейчас не представляется возможным. Тем не менее, сельчане, на которых напало их домашнее животное, получают вакцину против бешенства.



Также специалисты исследуют пробы, взятые у второго домашнего питомца семьи, на бешенство. Собаку недавно усыпили.



На сегодня в Бурятии установлено 88 эпизоотических очагов бешенства. Лидером по неблагоприятной ситуации остаётся Мухоршибирский район, где выявлено 69 случаев, а также Заиграевский и Тарбагатайский районы.



Один из последних случаев выявления бешенства, нападение лисы на человека, произошло на прошлой неделе в сельском поселении Верхний Саянтуй, в ДНТ «Космос», что в пригороде Улан-Удэ.



За период возникновения очагов бешенства в Бурятии с ноября 2017 года лабораторно был подтверждён диагноз у 109 животных в 7 районах республики. Бешенство, в основном, находят у лис, волков и крупного рогатого скота. Стоит отметить, что в целом ситуация улучшается. Так, Джидинский, Закаменский и Бичурский районы уже оздоровлены от бешенства.

