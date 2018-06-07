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В пригороде Улан-Удэ собака напала на хозяев

В пригороде Улан-Удэ собака напала на хозяев
Происшествия, 
Было ли больно бешенством домашнее животное, неизвестно 

В одном из сёл Иволгинского района Бурятии собака покусала своих хозяев. Ранее питомец был привезён из села Большой Куналей Тарбагатайского района. 
 
Как сообщили «Байкал-Daily» в Управлении ветеринарии республики, установить - было ли больно бешенством домашнее животное – невозможно. Поскольку после инцидента хозяева убили собаку и закопали её. Труп собаки пролежал в земле уже несколько суток, и взять пробы и исследовать их сейчас не представляется возможным. Тем не менее, сельчане, на которых напало их домашнее животное, получают вакцину против бешенства. 

Также специалисты исследуют пробы, взятые у второго домашнего питомца семьи, на бешенство. Собаку недавно усыпили. 
 
На сегодня в Бурятии установлено 88 эпизоотических очагов бешенства. Лидером по неблагоприятной ситуации остаётся Мухоршибирский район, где выявлено 69 случаев, а также Заиграевский и Тарбагатайский районы. 

Один из последних случаев выявления бешенства, нападение лисы на человека, произошло на прошлой неделе в сельском поселении Верхний Саянтуй, в ДНТ «Космос», что в пригороде Улан-Удэ. 

За период возникновения очагов бешенства в Бурятии с ноября 2017 года лабораторно был подтверждён диагноз у 109 животных в 7 районах республики. Бешенство, в основном, находят у лис, волков и крупного рогатого скота. Стоит отметить, что в целом ситуация улучшается. Так, Джидинский, Закаменский и Бичурский районы уже оздоровлены от бешенства. 
 
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