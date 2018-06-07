Следственным отделом по Центральному району Читы завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Читы, обвиняемого в секс-насилии в отношении малолетней падчерицы
По данным следствия, в течение 2014-2016 годов обвиняемый совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней падчерицы. Обвиняемый совершал преступления, когда оставался один с падчерицей. На момент совершения преступления девочке было 8-9 лет. Злоумышленник использовал беспомощное состояние девочки, которая в силу своего возраста не осознавала характер действий отчима и не могла оказать ему сопротивления.
В уголовном деле фигурируют три факта совершения иных насильственных действий сексуального характера. О совершённых преступлениях девочка рассказала матери, которая сообщила об этом в правоохранительные органы. Следователи СКР задержали отчима, а затем добились избрания в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу. Проведены необходимые судебные экспертизы, выводы которых подтверждают версию следствия.
Следствием собрана доказательственная база, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. В случае, если обвиняемый будет признан виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СКР.
Читинцу грозит 20 лет за секс-насилие над своей падчерицей
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