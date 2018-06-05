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На студента завели дело за интим с 15-летней жительницей Бурятии

На студента завели дело за интим с 15-летней жительницей Бурятии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Девушка забеременела от студента

В одном из сёл Еравнинского района 22-летний студент техникума переспал с 15-летней учащейся того же ссуза. Когда девушка забеременела, было принято решение узаконить отношения.

- Несмотря на их решение, было возбуждено уголовное дело за половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, - рассказал «Байкал-Daily» руководитель Еравнинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Бурятии Борис Потхоев.

Недавно состоялся суд, по решению которого студента оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Как оказалось, пара до этого встречалась около года. Родители молодых людей пожелали им семейного благополучия. 
 
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