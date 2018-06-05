Сибиряк нашёл в огороде останки бывшего мужа своей жены

Убийство произошло 21 год назад



Следователями Омской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 23 мая на приусадебном участке в селе Лузино Мовскаленского района Омской области скелетированных останков, по признакам преступления, предусмотренного статье «Убийство» 103 УК РСФСР, сообщает пресс-служба областного Следкома.



Как выяснилось, житель села, перекапывая землю в огороде под посадку картофеля, нашёл человеческие кости и череп. К преступлению оказалась причастна 60-летняя сожительница мужчины. Она в 1997 году во время ссоры ударила несколько раз по голове топором своего прежнего 52-летнего сожителя, после чего, расчленив тело, закопала у себя в огороде. Соседям женщина пояснила, что муж уехал на заработки, и больше его никто не искал.



Сейчас сыщики устанавливают все обстоятельства преступления. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

