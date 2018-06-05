Он решил «съездить по делам»
Утром 3 июня читинским полицейским сообщили, что с одной из автостоянок города угнали автомобиль «Ниссан Атлас», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
- В результате предпринятых мер по раскрытию неочевидного преступления полицейские установили, что данная автомашина была остановлена нарядом дорожно-патрульной службы ещё до поступления сообщения об угоне. Управлявший транспортным средством гражданин доставлен в отдел полиции, а автомобиль изъят и помещён на штраф стоянку, - уточняют в ведомстве.
Как оказалось, пьяный сторож с приятелем решил воспользоваться оставленными в замке зажигания ключами иномарки, которую он же охранял, и съездить по личным делам. Но по дороге вместе с товарищем он был задержан экипажем ДПС.
За неправомерное завладение транспортным средством возбуждено уголовное дело. Автомашина возвращена владельцу.
В Чите пьяный сторож угнал иномарку
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