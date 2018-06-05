В Бурятии из-за детской шалости сгорел дом



Причиной пожара стала детская шалость. Огонь потушили через час 8 человек и 4 единицы техники.



- В период летних каникул, дети зачастую предоставлены сами себе. Напомните телефоны экстренных служб и расскажите правила безопасности дома, на улице, в лесу, у водоёмов, - обращаются пожарные к родителям.



Детям нужно рассказать о пожаробезопасном поведении. Быть примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности; не оставлять спички в доступном для детей месте; не поручать детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно включать электробытовые приборы; следить, чтобы дети не разжигали костры; уходя из дома, не оставлять маленьких детей без присмотра взрослых.



- При обнаружении пожара или признака горения (задымления, повышенной температуры, запаха гари и т.п.) ребёнок любого возраста должен немедленно покинуть помещение, сообщить о пожаре взрослым или в пожарно-спасательную службу по телефону «101», - сообщает пресс-служба Республиканского ГО и ЧС.



Накануне в 17:13 в Тарбагатайском районе в посёлке Нижний Саянтуй на улице Ленина загорелся строящийся 2-х этажный брусовой дом, которой полностью был уничтожен огнём.