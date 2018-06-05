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В Бурятии из-за детской шалости сгорел дом

В Бурятии из-за детской шалости сгорел дом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Дети сожгли строящийся двухэтажный дом

Накануне в 17:13 в Тарбагатайском районе в посёлке Нижний Саянтуй на улице Ленина загорелся строящийся 2-х этажный брусовой дом, которой полностью был уничтожен огнём. 

Причиной пожара стала детская шалость. Огонь потушили через час 8 человек и 4 единицы техники.

- В период летних каникул, дети зачастую предоставлены сами себе. Напомните телефоны экстренных служб и расскажите правила безопасности дома, на улице, в лесу, у водоёмов, - обращаются пожарные к родителям.

Детям нужно рассказать о пожаробезопасном поведении. Быть примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности; не оставлять спички в доступном для детей месте; не поручать детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно включать электробытовые приборы; следить, чтобы дети не разжигали костры; уходя из дома, не оставлять маленьких детей без присмотра взрослых.

- При обнаружении пожара или признака горения (задымления, повышенной температуры, запаха гари и т.п.) ребёнок любого возраста должен немедленно покинуть помещение, сообщить о пожаре взрослым или в пожарно-спасательную службу по телефону «101», - сообщает пресс-служба Республиканского ГО и ЧС.
пожар
 
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