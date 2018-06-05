Прокуратура Бичурского района выявила нарушения в сфере госзакупок
Прокуратура Бичурского района проверила исполнения федерального законодательства при производстве капитального ремонта котельных школ района. Выявлены нарушения законодательства в сфере госзакупок.
Хозяйственно-транспортный отдел Бичурского района заключил 2 контракта на установку котлов в котельных школ в селе Шибертуй и селе Новосретенка. Оплата выполненных работ должна была быть произведена в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.
- Хозяйственно–транспортным отделом оплата работ произведена в декабре 2017 года, а котлы в образовательных учреждениях смонтированы лишь в феврале 2018 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Кроме того, подписаны акты приёмки выполненных работ в отсутствие их фактического выполнения. Также заказчиком не предприняты меры по взысканию штрафов с недобросовестных поставщиков.
Главе Бичурского района внесено представление. В результате виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 4 должностных лица хозяйственно-транспортного отдела по инициативе прокурора привлечены к административной ответственности за нарушение срока и порядка оплаты товаров при осуществлении госзакупок. Им назначен штраф на общую сумму 85 тысяч рублей.
Сельские чиновники Бурятии оплачивали работы до выполнения
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 05.06.2018
Прокуратура Бичурского района выявила нарушения в сфере госзакупок
Сотрудники полиции 4 июня доставили в отдел Железнодорожного района Читы двоих местных жителей с признаками опьянения; читинцы своротили комплекс видеофиксации «Арена» и отказались добровольно ехать в участок, сообщили ИА «Чита.Ру» в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю
Сообщается, что Наталья Соболева является учредителем ООО «Кайзен» - компании, которая организовала проведение химических опытов в ТРЦ «Комсомолл»
Количество лесных пожаров, возникших из-за сухих гроз на территории республики за прошедшую неделю, увеличилось на 23%. Об этом сегодня на планерном совещании у главы Бурятии сообщил руководитель агентства лесного хозяйства Александр Мартынов
Военнослужащие потушили часть возгорания. Работы продолжаются
Нападение животного, больного бешенством, произошло в Верхнем Саянтуе
Молодого человека осудили за ложный донос
Следователи республики борются с фирмами, созданными специально для уклонения от налогов
Организатора похищения заключили под стражу
В Черемховском районе за хищение 500 тысяч рублей полиция разыскивает троих женщин
За прошедшие выходные полицейскими пресечено шесть фактов незаконного оборота наркотических средств
Чрезмерная бдительность не помогла пенсионеру уберечься от воров
Также за 5 месяцев этого года выявлено пять наркопритонов
Сотрудник коммунального предприятия подозревается в нарушении правил охраны труда, повлекшем смерть человека
Пламя тушили два дня