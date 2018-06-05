Сельские чиновники Бурятии оплачивали работы до выполнения

Прокуратура Бичурского района выявила нарушения в сфере госзакупок



Прокуратура Бичурского района проверила исполнения федерального законодательства при производстве капитального ремонта котельных школ района. Выявлены нарушения законодательства в сфере госзакупок.



Хозяйственно-транспортный отдел Бичурского района заключил 2 контракта на установку котлов в котельных школ в селе Шибертуй и селе Новосретенка. Оплата выполненных работ должна была быть произведена в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.



- Хозяйственно–транспортным отделом оплата работ произведена в декабре 2017 года, а котлы в образовательных учреждениях смонтированы лишь в феврале 2018 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Кроме того, подписаны акты приёмки выполненных работ в отсутствие их фактического выполнения. Также заказчиком не предприняты меры по взысканию штрафов с недобросовестных поставщиков.



Главе Бичурского района внесено представление. В результате виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 4 должностных лица хозяйственно-транспортного отдела по инициативе прокурора привлечены к административной ответственности за нарушение срока и порядка оплаты товаров при осуществлении госзакупок. Им назначен штраф на общую сумму 85 тысяч рублей.

