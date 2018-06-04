Два пьяных читинца своротили видеофиксатор

Сотрудники полиции 4 июня доставили в отдел Железнодорожного района Читы двоих местных жителей с признаками опьянения; читинцы своротили комплекс видеофиксации «Арена» и отказались добровольно ехать в участок, сообщили ИА «Чита.Ру» в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю



- За неповиновение законным требованиям полиции на них составили административные протоколы. По материальному ущербу проводится разбирательство, — уточнили в пресс-службе.



В группе «Регион 75» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что «Арену» жители уронили на улице Олимпийской.

