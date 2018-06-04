В Иркутске поместили под домашний арест директора сгоревшей «Гравитации»

Сообщается, что Наталья Соболева является учредителем ООО «Кайзен» - компании, которая организовала проведение химических опытов в ТРЦ «Комсомолл»



Задержанная по делу о травмировании детей при проведении химических опытов в ТРЦ «Комсомолл» в Иркутске Наталья Соболева помещена под домашний арест на два месяца. Об этом сообщили в понедельник в Кировском районном суде города Иркутск.



Как отмечают местные СМИ, Соболева является учредителем ООО «Кайзен» - компании, которая организовала проведение химических опытов в научно-развлекательном центре "Гравитация" в торгово-развлекательном центре «Комсомолл».



- 4 июня 2018 года Кировским районным судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, т.е. по 31 июля 2018 года в отношении Соболевой Н.В., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п."а,б,в" ч.2 ст.238 УК РФ, по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, - сообщается на сайте суда.



Первого июня в торгово-развлекательном центре «Комсомолл» в Иркутске во время демонстрации химических опытов произошел выброс воспламеняющегося газа, который попал на газовую горелку и загорелся. В результате дети, сидевшие в первом ряду, получили ожоги, за медицинской помощью обратились восемь детей в возрасте от 5 до 13 лет с термическими ожогами первой и второй степеней. По состоянию на утро понедельника четыре ребенка в состоянии средней степени тяжести проходят лечение в круглосуточном стационаре. Состояние еще четырех оценивается как легкой степени тяжести, из них двое на дневном стационаре, двое - на амбулаторном.





Научно-развлекательный центр «Гравитация» свою работу приостановил, сообщает ТАСС.

