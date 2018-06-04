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В пригороде Улан-Удэ лиса напала на человека

В пригороде Улан-Удэ лиса напала на человека
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Нападение животного, больного бешенством, произошло в Верхнем Саянтуе
 
4 июня на планёрном совещании у главы Бурятии были озвучены результаты и план дальнейших мероприятий в республике по предотвращению распространения бешенства у животных. 

На сегодня в Бурятии установлено 88 эпизоотических очагов бешенства. Лидером по неблагоприятной ситуации остаётся Мухоршибирский район, где выявлено 69 случаев, а также Заиграевский и Тарбагатайский районы. 

Один из последних случаев выявления бешенства, нападение лисы на человека произошло на прошлой неделе в сельском поселении Верхний Саянтуй, в ДНТ «Космос», что в пригороде Улан-Удэ, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

- Необходимо усилить работу по предотвращению распространения бешенства и отлову безнадзорных собак, а также объективному контролю с предоставлением отчёта. Начались летние каникулы - прошу глав районов ещё раз организовать разъяснительную работу, чтобы родители и дети знали, в какое медицинское учреждение обращаться в случае укуса, а также, какие службы необходимо информировать о местах обитания безнадзорных животных, - сказал Алексей Цыденов. 

За период возникновения очагов бешенства в Бурятии с ноября 2017 года лабораторно был подтверждён диагноз у 109 животных в 7 районах республики. Бешенство, в основном, находят у лис, волков и крупного рогатого скота. Стоит отметить, что в целом ситуация улучшается. Так, Джидинский, Закаменский и Бичурский районы уже оздоровлены от бешенства. 
 
Специалистами государственной ветеринарной службы были вакцинированы более 130 тысяч сельскохозяйственных и домашних животных в эпизоотических очагах и в угрожаемых зонах, и в настоящее время данная работа продолжается. 

В Управлении ветеринарии Бурятии сообщают, что все меры по предотвращению распространения бешенства строго осуществляются в соответствии с ветеринарным законодательством. Проводятся профилактические работы среди населения, распространяются памятки и листовки. Также проводится активная профилактическая работа населения в СМИ. 
бешенство
 
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