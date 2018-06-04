Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Июня

03 Июня

Популярное

Скрывшийся от ДПС иркутянин заявил об угоне автомобиля

Происшествия, 
Молодого человека осудили за ложный донос

В октябре прошлого года ранее не судимый 19-летний иркутянин, управляя транспортным средством, при движении по улице областного центра не выполнил требование экипажа ГИБДД, подавшего сигнал остановиться. Он начал скрываться от экипажа, который стал его преследовать.

- Понимая, что управляя автомобилем при отсутствии на это права он может понести наказание в виде административного штрафа, молодой человек оставил автомобиль во дворе одного из домов Иркутска и скрылся от подъехавших сотрудников ГИБДД, - сообщает пресс-служба Кировского районного суда.

Молодой человек решил сделать заведомо ложный донос о преступлении – угоне его автомобиля. Он обратился с письменным заявлением в полицию.В проверки подсудимый умышленно дал оперуполномоченному объяснения о якобы совершенном преступлении.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, согласился с предъявленным обвинением.

При назначении наказания суд учёл характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, данные о личности, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, раскаяние в содеянном, его молодой возраст, состояние здоровья, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, трудоспособность.

Приговором подсудимый признан виновным в ложном доносе и получил 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. Приговор суда в апелляционном порядке не обжаловался и вступил в законную силу.
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Лесной пожар тушат военные в Бурятии
Лесной пожар тушат военные в Бурятии
Происшествия, 04.06.2018
Военнослужащие потушили часть возгорания. Работы продолжаются
В пригороде Улан-Удэ лиса напала на человека
В пригороде Улан-Удэ лиса напала на человека
Происшествия, 04.06.2018
Нападение животного, больного бешенством, произошло в Верхнем Саянтуе
Скрывшийся от ДПС иркутянин заявил об угоне автомобиля
Происшествия, 04.06.2018
Молодого человека осудили за ложный донос
Компания в Бурятии скостила 18 млн налогов при помощи «однодневок»
Компания в Бурятии скостила 18 млн налогов при помощи «однодневок»
Происшествия, 04.06.2018
Следователи республики борются с фирмами, созданными специально для уклонения от налогов
Для прекращения уголовного дела депутат в Бурятии деятельно раскаялся
Для прекращения уголовного дела депутат в Бурятии деятельно раскаялся
Происшествия, 04.06.2018
Гендиректор «Икат-плюс» Бато Очиров не платил зарплату и НДФЛ
В Иркутске предприниматель похитил мужчину
Происшествия, 04.06.2018
Организатора похищения заключили под стражу
Иркутская пенсионерка лишилась 500 тысяч, впустив в дом незнакомцев
Происшествия, 04.06.2018
В Черемховском районе за хищение 500 тысяч рублей полиция разыскивает троих женщин
У забайкальцев изъяли 2 кг наркотиков
Происшествия, 04.06.2018
За прошедшие выходные полицейскими пресечено шесть фактов незаконного оборота наркотических средств
Забайкалка стащила деньги из тайника пенсионера
Происшествия, 04.06.2018
Чрезмерная бдительность не помогла пенсионеру уберечься от воров
В Бурятии изъяли полтонны наркотиков
В Бурятии изъяли полтонны наркотиков
Происшествия, 04.06.2018
Также за 5 месяцев этого года выявлено пять наркопритонов
В Сибири утонул работник котельной
Происшествия, 04.06.2018
Сотрудник коммунального предприятия подозревается в нарушении правил охраны труда, повлекшем смерть человека
Сибиряк задушил женщину и оборвался с окна
Происшествия, 04.06.2018
В Новосибирске расследуется уголовное дело по факту обнаружения тела женщины в собственной квартире
На пожаре в Иркутской области погибла женщина с ребёнком
На пожаре в Иркутской области погибла женщина с ребёнком
Происшествия, 04.06.2018
Ещё трёх человек спасли на другом пожаре

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^