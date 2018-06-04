Молодого человека осудили за ложный донос
В октябре прошлого года ранее не судимый 19-летний иркутянин, управляя транспортным средством, при движении по улице областного центра не выполнил требование экипажа ГИБДД, подавшего сигнал остановиться. Он начал скрываться от экипажа, который стал его преследовать.
- Понимая, что управляя автомобилем при отсутствии на это права он может понести наказание в виде административного штрафа, молодой человек оставил автомобиль во дворе одного из домов Иркутска и скрылся от подъехавших сотрудников ГИБДД, - сообщает пресс-служба Кировского районного суда.
Молодой человек решил сделать заведомо ложный донос о преступлении – угоне его автомобиля. Он обратился с письменным заявлением в полицию.В проверки подсудимый умышленно дал оперуполномоченному объяснения о якобы совершенном преступлении.
В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, согласился с предъявленным обвинением.
При назначении наказания суд учёл характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, данные о личности, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, раскаяние в содеянном, его молодой возраст, состояние здоровья, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, трудоспособность.
Приговором подсудимый признан виновным в ложном доносе и получил 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. Приговор суда в апелляционном порядке не обжаловался и вступил в законную силу.
Скрывшийся от ДПС иркутянин заявил об угоне автомобиля
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