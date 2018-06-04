В Иркутске предприниматель похитил мужчину

Организатора похищения заключили под стражу



1 июня с территории городка Иркутского военного авиационно-технического училища (ИВАТУ) похитили мужчина. Стражи порядка оперативно установили местонахождение пропавшего. При силовой поддержке СОБР Росгвардии были задержаны иркутский предприниматель (организатор) и трое исполнителей похищения, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



- В настоящее время в зависимости от роли каждого, участникам преступления предъявлено обвинение в совершении похищения человека и вымогательстве, совершённом в целях получения имущества в особо крупном размере, - уточняют в областном Следкоме.



Организатор похищения сейчас находится под стражей. Следователями СКР в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, в отношении троих исполнителей похищения. Расследование уголовного дела продолжается.

