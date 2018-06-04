Организатора похищения заключили под стражу
1 июня с территории городка Иркутского военного авиационно-технического училища (ИВАТУ) похитили мужчина. Стражи порядка оперативно установили местонахождение пропавшего. При силовой поддержке СОБР Росгвардии были задержаны иркутский предприниматель (организатор) и трое исполнителей похищения, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
- В настоящее время в зависимости от роли каждого, участникам преступления предъявлено обвинение в совершении похищения человека и вымогательстве, совершённом в целях получения имущества в особо крупном размере, - уточняют в областном Следкоме.
Организатор похищения сейчас находится под стражей. Следователями СКР в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, в отношении троих исполнителей похищения. Расследование уголовного дела продолжается.
В Иркутске предприниматель похитил мужчину
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Военнослужащие потушили часть возгорания. Работы продолжаются
Нападение животного, больного бешенством, произошло в Верхнем Саянтуе
Молодого человека осудили за ложный донос
Следователи республики борются с фирмами, созданными специально для уклонения от налогов
Организатора похищения заключили под стражу
В Черемховском районе за хищение 500 тысяч рублей полиция разыскивает троих женщин
За прошедшие выходные полицейскими пресечено шесть фактов незаконного оборота наркотических средств
Чрезмерная бдительность не помогла пенсионеру уберечься от воров
Также за 5 месяцев этого года выявлено пять наркопритонов
Сотрудник коммунального предприятия подозревается в нарушении правил охраны труда, повлекшем смерть человека
Пламя тушили два дня
В Новосибирске расследуется уголовное дело по факту обнаружения тела женщины в собственной квартире
Ещё трёх человек спасли на другом пожаре
Ребёнку оказывают помощь врачи
Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемую в хищении сотового телефона