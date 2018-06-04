В Бурятии изъяли полтонны наркотиков



За 5 месяцев этого года сотрудниками ОВД из незаконного оборота изъято около 553 килограммов наркотических средств, пресечено 506 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Полицейскими выявлено 5 наркопритонов в Советском, Октябрьском районах Улан-Удэ и Иволгинском районе республики.



Только за минувшую неделю сотрудниками полиции выявлено 22 наркопреступления, 15 – в районах Бурятии, 7 – в Улан-Удэ, пресечена деятельность двух наркопритонов. Из незаконного оборота ими изъято свыше 3 килограммов наркотических средств каннабисной группы - производных конопли. У 7 задержанных лиц врачами было установлено наркотическое опьянение.







За неделю сотрудниками составлено 23 административных протокола, в том числе в отношении 17 человек, незаконно употребивших наркотики, и в отношении 5 наркопотребителей, уклоняющихся от лечения, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

