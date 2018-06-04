Сотрудник коммунального предприятия подозревается в нарушении правил охраны труда, повлекшем смерть человека
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении мастера участка № 2 котельного цеха МП ЭМР «Илимпийские теплосети», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть человека).
По предварительной версии следствия, 5 мая мастер участка № 2 котельного цеха МП ЭМР «Илимпийские теплосети» ненадлежащим образом организовал производство работ по перемещению насосной установки для подкачки воды котельной «Школьная». В результате чего 26-летний машинист насосной установки при демонтаже насоса из реки Кочечум провалился под лёд и утонул.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.
В Сибири утонул работник котельной
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