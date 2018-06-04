Пламя тушили два дня
10 июня 2017 года на территории лесного фонда Северо-Байкальского лесничества был обнаружен лесной пожар. Он возник в результате перехода огня с земель СОТ «Берёзовая роща». Спустя двое суток, 12 июня, пожар был ликвидирован. Площадь, пройденная огнём, составила 15 га. Решением Северобайкальского городского суда от 15 марта 2018 года, был установлен виновник.
Республиканское агентство лесного хозяйства обратилось в суд с иском к виновнику о взыскании ущерба от повреждения древесины и затрат на тушение лесного пожара, которые в сумме составили более 700 тысяч рублей. 28 мая 2018 года было вынесено решение суда в пользу Республиканского агентства лесного хозяйства. Все взысканные средства будут перечислены в федеральный бюджет.
Решение может быть обжаловано в течение месяца, сообщили в пресс-службе РАЛХ.
В Бурятии виновник лесного пожара заплатит 700 тысяч
Происшествия, Фото:
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