В Улан-Удэ «Лексус» сбил школьника на переходе

Ребёнку оказывают помощь врачи
В Улан-Удэ около 14:00 часов рядом с остановкой общественного транспорта Телецентр по улице Бабушкина сбили 12-летнего мальчика. Авария произошла на пешеходном переходе, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Сбил школьника водитель «Лексуса». Как сообщили очевидцы, на место оперативно приехали врачи скорой медицинской помощи. Они оказывают первую помощь ребёнку.
Там сейчас также работают сотрудники Госавтоинспекции.
Ребёнку оказывают помочь врачи
Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемую в хищении сотового телефона
Свидетели происшествия утверждают, что на дороге было разлито что-то жирное
«Тойота Спасио» опрокинулась набок
Преступление раскрыли по горячим следам
В Октябрьском районе по горячим следам раскрыта попытка грабежа
Сотрудники полиции установили жителя Читы причастного к двум кражам аккумуляторных батарей
Сейчас полиция разыскивает виновника смертельного ДТП
Мужчина требовал встречи с маленьким сыном, что было не в силах сотрудников
Двое мужчин стащили телефон у продавца
Когда женщина чинила обувь, мужчина выхватил у неё сумку
Пожар произошёл в Железнодорожном районе
ЧП с восьми пострадавшими детьми на контроле Бастрыкина
Пропавший мужчина может страдать потерей памяти