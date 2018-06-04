В Улан-Удэ «Лексус» сбил школьника на переходе



В Улан-Удэ около 14:00 часов рядом с остановкой общественного транспорта Телецентр по улице Бабушкина сбили 12-летнего мальчика. Авария произошла на пешеходном переходе, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Сбил школьника водитель «Лексуса». Как сообщили очевидцы, на место оперативно приехали врачи скорой медицинской помощи. Они оказывают первую помощь ребёнку.



Там сейчас также работают сотрудники Госавтоинспекции.

