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Читинка украла мобильник ухажёра

Происшествия, 
Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемую в хищении сотового телефона

Несколько дней назад 44-летний мужчина пригласил в гости малознакомую женщину. После застолья женщина попросила у хозяина сотовый телефон сделать важный звонок, после чего скрылась. 

Спустя 10 дней обманутый потерпевший заявил в полицию и прибывшим полицейским сообщил приметы подозреваемой. По приметам злоумышленницы ориентированы наружные наряды полиции. 

В результате предпринятых мер подозреваемая была задержана экипажем патрульно-постовой службы УМВД России по Чите. Ей оказалась раннее неоднократно судимая, в том числе за мошенничество, 33-летняя местная жительница.

В настоящее время от подозреваемой получены признательные показания. Стражами порядка она проверяется на её причастность к аналогичным преступлениям.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
 
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