Читинка украла мобильник ухажёра





В результате предпринятых мер подозреваемая была задержана экипажем патрульно-постовой службы УМВД России по Чите. Ей оказалась раннее неоднократно судимая, в том числе за мошенничество, 33-летняя местная жительница.



В настоящее время от подозреваемой получены признательные показания. Стражами порядка она проверяется на её причастность к аналогичным преступлениям.



По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Спустя 10 дней обманутый потерпевший заявил в полицию и прибывшим полицейским сообщил приметы подозреваемой. По приметам злоумышленницы ориентированы наружные наряды полиции.