В Улан-Удэ легковушку занесло на скользкой дороге





Накануне на спуске в сторону микрорайона «Солнечный», со стороны посёлка Восточный произошло ДТП. По словам очевидцев, на мокром и скользком участке дороги развернуло «Тойоту Витз», за рулём которой сидела женщина.- Асфальт там действительно какой-то жирный, непонятно что разлили, - поясняют «Байкал-Daily» свидетели аварии.По счастливой случайности обошлось без пострадавших, легковушка получила механические повреждения.