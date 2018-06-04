В Улан-Удэ легковушку занесло на скользкой дороге

Свидетели происшествия утверждают, что на дороге было разлито что-то жирное
Накануне на спуске в сторону микрорайона «Солнечный», со стороны посёлка Восточный произошло ДТП. По словам очевидцев, на мокром и скользком участке дороги развернуло «Тойоту Витз», за рулём которой сидела женщина.
- Асфальт там действительно какой-то жирный, непонятно что разлили, - поясняют «Байкал-Daily» свидетели аварии.
По счастливой случайности обошлось без пострадавших, легковушка получила механические повреждения.
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Свидетели происшествия утверждают, что на дороге было разлито что-то жирное
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