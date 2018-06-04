В центре Улан-Удэ перевернулась легковушка





Автомобили получили серьёзные механические повреждения. На данном участке дороги образовался затор.



Накануне днём в центре Улан-Удэ произошло ДТП. По словам очевидцев, на перекрёстке улиц Борсоева и Профсоюзная машина «Тойота Камри» протаранила «Тойоту Спасио».От удара «Спасио» перевернулся. Но по счастливой случайности, обошлось без пострадавших.