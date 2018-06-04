В центре Улан-Удэ перевернулась легковушка

«Тойота Спасио» опрокинулась набок
Накануне днём в центре Улан-Удэ произошло ДТП. По словам очевидцев, на перекрёстке улиц Борсоева и Профсоюзная машина «Тойота Камри» протаранила «Тойоту Спасио».
От удара «Спасио» перевернулся. Но по счастливой случайности, обошлось без пострадавших.
Автомобили получили серьёзные механические повреждения. На данном участке дороги образовался затор.
«Тойота Спасио» опрокинулась набок
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