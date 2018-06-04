В Улан-Удэ 8-классник обчистил дом соседа

Преступление раскрыли по горячим следам



Полицейские задержали 15-летнего улан-удэнца, подозреваемого в краже из частного дома.



- Следователем установлено, что подозреваемый проник в частный дом, расположенный на Верхней Берёзовке, пока владелец имущества отсутствовал. Злоумышленник похитил телевизор, бензопилу, лазерный уровень, утюг и фен. Ущерб составило около 19 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Экспертами-криминалистами на месте происшествия обнаружены отпечатки пальцев предполагаемого злоумышленника.



Как оказалось, подозреваемый живёт на соседней улице с потерпевшим. Как отмечают стражи порядка, 8-классник ранее не судим, в поле зрения правоохранительных органов ранее не попадал.



Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

