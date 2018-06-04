Улан-удэнец сорвал с продавца золото

Сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 19-летний житель одного из пригородных ДНТ, подозреваемый в попытке грабежа.



Следователем установлено, что мужчина, находясь в продуктовом магазине в 105 микрорайоне, при расчёте на кассе, попытался сорвать с шеи продавца золотую цепочку с крестиком стоимостью 35 тысяч рублей.





Украшение порвалось, но женщина успела схватить конец цепочки. Испугавшись, подозреваемый скрылся. При этом мужчина отставил в терминале оплаты свою банковую карту.



Злоумышленник ранее не судим и не работает. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД Бурятии.