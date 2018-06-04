В Чите вор снимал запчасти машин

Сотрудники полиции установили жителя Читы причастного к двум кражам аккумуляторных батарей
В отдел полиции «Северный» УМВД России по Чите обратился житель микрорайона и сообщил о краже аккумуляторной батареи с автомобиля «Тойота Хайс». На следующий день неизвестные похитили аккумулятор с грузовой автомашины «Мазда Титан», стоящей во дворе дома в микрорайоне «Гвардейский».
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к преступлению 47-летнего местного жителя. От него получены признательные показания.
По фактам краж возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража». Задержанный проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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