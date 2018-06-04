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В Бурятии водитель насмерть сбил мужчину и сбежал

В Бурятии водитель насмерть сбил мужчину и сбежал
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сейчас полиция разыскивает виновника смертельного ДТП 

Сегодня в 2:40 ночи на первом километре федеральной трассы «Улан-Удэ- Кяхта» произошло ДТП. Там насмерть сбили 46-летнего пешехода. Водитель автомобиля скрылся с места аварии.

- Водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на пешехода. В настоящий момент ведутся поиски водителя, - уточнили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Как отметили автоинспекторы, мужчина скончался до приезда «скорой». 
ДТП
 
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