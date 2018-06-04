В Бурятии водитель насмерть сбил мужчину и сбежал



Сегодня в 2:40 ночи на первом километре федеральной трассы «Улан-Удэ- Кяхта» произошло ДТП. Там насмерть сбили 46-летнего пешехода. Водитель автомобиля скрылся с места аварии.



- Водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на пешехода. В настоящий момент ведутся поиски водителя, - уточнили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



Как отметили автоинспекторы, мужчина скончался до приезда «скорой».

