В Бурятии водитель насмерть сбил мужчину и сбежал

Сейчас полиция разыскивает виновника смертельного ДТП
Сегодня в 2:40 ночи на первом километре федеральной трассы «Улан-Удэ- Кяхта» произошло ДТП. Там насмерть сбили 46-летнего пешехода. Водитель автомобиля скрылся с места аварии.
- Водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на пешехода. В настоящий момент ведутся поиски водителя, - уточнили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Как отметили автоинспекторы, мужчина скончался до приезда «скорой».
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