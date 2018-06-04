Мужчина требовал встречи с маленьким сыном, что было не в силах сотрудников
В отношении жителя Заиграевского района Бурятии возбуждено уголовное дело за оскорбление представителя власти при исполнении им должностных обязанностей.
Уголовно наказуемое деяние 58-летний мужчина совершил в районном подразделении службы судебных приставов. В присутствии посетителей ведомства он оскорбил нецензурными словами заместителя начальника районного отдела, сообщает пресс-служба УФССП республики.
Гражданин, являющийся взыскателем по исполнительному производству о порядке общения с ребёнком, рассердился из-за того, что не смог забрать у бывшей супруги сына, которому не исполнилось полутора лет. Организовать встречу с ребёнком судебные приставы не имели права, так как малыш в этот день был болен, и у матери имелись на руках медицинские документы, подтверждающие неудовлетворительное состояние сына.
– Доводы о том, что общение с ребёнком в этот день может навредить здоровью малыша, а также о том, что по судебному решению график встреч может быть изменён из-за состояния ребенка, мужчина не воспринял. Более того, он пошёл разбираться с руководством отдела. Встретив в коридоре заместителя начальника, он в резкой форме с использованием нецензурной лексики стал оскорблять сотрудника, - комментирует Туяна Цырендоржиева, замначальника отдела государственной службы и противодействия коррупции Управления ФССП России по республике.
В настоящий момент следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 319 Уголовного кодекса РФ «Оскорбление представителя власти». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года.
На жителя Бурятии, обматерившего пристава, завели дело
Происшествия, Фото:
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