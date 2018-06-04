В Улан-Удэ выгорел цокольный этаж дома

Пожар произошёл в Железнодорожном районе



3 июня в микрорайоне Шишковка загорелся жилой одноэтажный бревенчатый дом. На момент прибытия пожарных из окон дома шёл густой дым.



В огне выгорел цокольный этаж на площади 15 квадратных метров. Причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования. Виновник и ущерб устанавливаются.



Пожар потушили за полчаса 11 человек и 4 единицы техники, сообщают оперативные службы города.



Читают сейчас

В Бурятии горит лес на территории минобороны Происшествия, За прошедшие сутки в Бурятии ликвидировано 2 очага на территории Иволгинского района, и 1 очаг возгорания в Селенгинском районе

Ограбивших нового знакомого мужчин ищут в Улан-Удэ Происшествия, Вчера утром в полицию поступило сообщение о том, что в Железнодорожном районе от рук грабителей пострадал 26-летний улан-удэнец



Два человека пострадали в загоревшейся машине на гонках джиперов в Забайкалье Происшествия, Два человека госпитализированы 2 июня в хирургическое отделение Карымской центральной районной больницы после того, как их машина загорелась перед гонками, сообщили ИА «Чита.Ру» в пресс-службе министерства здравоохранения Забайкальского края

