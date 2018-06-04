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В Бурятии больше месяца ищут ушедшего за таблетками мужчину

В Бурятии больше месяца ищут ушедшего за таблетками мужчину
Происшествия, 
Пропавший мужчина может страдать потерей памяти

В Бурятии больше месяца разыскивают Вячеслава Бальжинимаева. 55-летний мужчина ушёл из дома за таблетками в фельдшерский пункт 29 апреля и не вернулся.

Как рассказали «Байкал-Daily» родственники пропавшего, мужчина страдал от подагры и постоянно принимал лекарства – у него отекали пальцы ног. 13 апреля близкие заподозрили неладное в поведении родственника и отправили его в больницу на обследование.

- Он забывал закрыть печку, забывал куда пульт от телевизора положил и многое другое. Мы отправили его на МРТ, сказали, что всё нормально. Потом выяснилось, что он выпил слишком много таблеток: вместо шести – 23. Какие-то токсичные таблетки, - рассказала родственница.

Как оказалось, незадолго до пропажи мужчина уже исчезал из дома.

- Ещё он не ночевал дома 26-27 апреля. 25 числа он поехал в гостив к кому-то в Улан-Удэ. Потом родственники говорили, что видели его на одной из остановок города. А когда вернулся, он нам не сказал, где и у кого был, где ночевал, - вспоминает родственница.

По словам женщины, 30 апреля его видели в микрорайоне Сокол, а также в поликлинике в Иволге.

Родственники говорят, что Вячеслав очень замкнутый и спокойный человек. И не исключает, что он мог потерять память. При себе у него не было ни денег, ни телефона.

Был одет в куртку серо-сиреневого цвета, с красными прошивками, кроссовки чёрного цвета тканевые, трико тёмно-синего цвета, перчатки тёмно-сиреневого цвета и чёрную шапку. Особая примета: на животе есть большой шрам.

Всех, кто знает о местонахождении Вячеслава Бальжинимаева близкие просят сообщать им по телефонам 89503881330 и 89503948019. 
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