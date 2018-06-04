В Бурятии больше месяца ищут ушедшего за таблетками мужчину

Пропавший мужчина может страдать потерей памяти



В Бурятии больше месяца разыскивают Вячеслава Бальжинимаева. 55-летний мужчина ушёл из дома за таблетками в фельдшерский пункт 29 апреля и не вернулся.



Как рассказали «Байкал-Daily» родственники пропавшего, мужчина страдал от подагры и постоянно принимал лекарства – у него отекали пальцы ног. 13 апреля близкие заподозрили неладное в поведении родственника и отправили его в больницу на обследование.



- Он забывал закрыть печку, забывал куда пульт от телевизора положил и многое другое. Мы отправили его на МРТ, сказали, что всё нормально. Потом выяснилось, что он выпил слишком много таблеток: вместо шести – 23. Какие-то токсичные таблетки, - рассказала родственница.



Как оказалось, незадолго до пропажи мужчина уже исчезал из дома.



- Ещё он не ночевал дома 26-27 апреля. 25 числа он поехал в гостив к кому-то в Улан-Удэ. Потом родственники говорили, что видели его на одной из остановок города. А когда вернулся, он нам не сказал, где и у кого был, где ночевал, - вспоминает родственница.



По словам женщины, 30 апреля его видели в микрорайоне Сокол, а также в поликлинике в Иволге.



Родственники говорят, что Вячеслав очень замкнутый и спокойный человек. И не исключает, что он мог потерять память. При себе у него не было ни денег, ни телефона.



Был одет в куртку серо-сиреневого цвета, с красными прошивками, кроссовки чёрного цвета тканевые, трико тёмно-синего цвета, перчатки тёмно-сиреневого цвета и чёрную шапку. Особая примета: на животе есть большой шрам.



Всех, кто знает о местонахождении Вячеслава Бальжинимаева близкие просят сообщать им по телефонам 89503881330 и 89503948019.

