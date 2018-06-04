Забайкалец вырвал у соседа с дачи видеонаблюдение

Задержанный хотел «насолить» соседям по даче
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже камеры видеонаблюдения с дачного участка, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В середине мая в отдел полиции «Черновский» УМВД России по городу Чите поступило заявление от владельца дачи в посёлке Ивановка о краже камеры видеонаблюдения. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестный проник на территорию дачного участка и похитил камеру с проводами.
Сотрудникам полиции удалось восстановить данные с камеры видеонаблюдения и установить личность злоумышленника. Им оказался 33-летний сосед потерпевшего. От него получены признательные показания.
В настоящее время похищенное изъято и возвращено владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».
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