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В Бурятии «чёрный лесоруб» заготовил сосен на 90 тысяч

В Бурятии «чёрный лесоруб» заготовил сосен на 90 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Спиленный лес у него изъяли

1 июня в дежурную часть ОМВД России по Иволгинскому району обратился представитель районного лесничества. По его словам, с 10 по 31 мая текущего года неизвестный в лесном массиве Оронгойского участкового лесничества вырубил 5,45 кубометров сосны. Ущерб составил около 90 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

- В результате проведения необходимых мероприятий сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции задержан 29-летний житель села Оронгой, неработающий, ранее судимый за аналогичное преступление. Лес изъят. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде, - уточняют в МВД.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Кроме того, за нахождение в лесу в период действия противопожарного режима «чёрного лесоруба» привлекли к административной ответственности.
черные лесорубы
 
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