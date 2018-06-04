Инцидент произошёл в Октябрьском районе
Накануне около пяти вечера на улице Ключевская загорелись два металлических гаража. Огонь повредил наружные стены гаражей на общей площади 10 квадратных метров, а также б/у вещи, находящиеся внутри.
Причиной возгорания стало неосторожное обращением с огнём. Ущерб оценивается в 10 тысяч рублей, виновник – устанавливается.
Пожар потушили за 15 минут четыре человека и одна единица техники, сообщают оперативные службы города.
В Улан-Удэ выгорели гаражи
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