В Улан-Удэ выгорели гаражи

Инцидент произошёл в Октябрьском районе



Накануне около пяти вечера на улице Ключевская загорелись два металлических гаража. Огонь повредил наружные стены гаражей на общей площади 10 квадратных метров, а также б/у вещи, находящиеся внутри.



Причиной возгорания стало неосторожное обращением с огнём. Ущерб оценивается в 10 тысяч рублей, виновник – устанавливается.



Пожар потушили за 15 минут четыре человека и одна единица техники, сообщают оперативные службы города.



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