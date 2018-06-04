В пригороде Улан-Удэ сгорело общежитие

Накануне вечером на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в посёлке Сотниково по улице Набережная горит дом.

Пламя потушили за полчаса 15 человек и 6 единиц техники, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.

- Людям осталось не где жить, - пишут очевидцы.

На момент прибытия пожарных строение было полностью охвачено огнём. Был объявлен ранг пожара №2. Информация по пострадавшим уточняется.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что горело общежитие.

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