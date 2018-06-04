В пригороде Улан-Удэ сгорело общежитие

В селе Сотниково полностью сгорел дом
Накануне вечером на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в посёлке Сотниково по улице Набережная горит дом.
Очевидцы в соцсетях сообщают, что горело общежитие.
На момент прибытия пожарных строение было полностью охвачено огнём. Был объявлен ранг пожара №2. Информация по пострадавшим уточняется.
- Людям осталось не где жить, - пишут очевидцы.
Пламя потушили за полчаса 15 человек и 6 единиц техники, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.
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В селе Сотниково полностью сгорел дом
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