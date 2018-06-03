В Улан-Удэ пьяный таксист устроил ДТП с грузовиком

Сегодня в 17:20 на Лысой горе в Улан-Удэ произошло ДТП. Там водитель такси столкнулся с грузовиком.
- Двигаясь со стороны дацана, таксист не уступил дорогу грузовику, который выехал справа по главной дороге в сторону города, - сообщили очевидцы аварии. - В такси находились трое пассажиров. Все они в алкогольном опьянении, включая и водителя такси.
На место инцидента выезжала скорая помощь. По предварительным данным, в аварии есть пострадавшие.
Легковушка получила серьёзные механические повреждения.
Два человека госпитализированы 2 июня в хирургическое отделение Карымской центральной районной больницы после того, как их машина загорелась перед гонками, сообщили ИА «Чита.Ру» в пресс-службе министерства здравоохранения Забайкальского края
Авария произошла на 15-м километре Александровского тракта в Иркутском районе. По неустановленным пока причинам перевернулся микроавтобус, в результате чего пострадали пятеро парней в возрасте от 15 до 20 лет