В Улан-Удэ пьяный таксист устроил ДТП с грузовиком

Сегодня в 17:20 на Лысой горе в Улан-Удэ произошло ДТП. Там водитель такси столкнулся с грузовиком.- Двигаясь со стороны дацана, таксист не уступил дорогу грузовику, который выехал справа по главной дороге в сторону города, - сообщили очевидцы аварии. - В такси находились трое пассажиров. Все они в алкогольном опьянении, включая и водителя такси.

На место инцидента выезжала скорая помощь. По предварительным данным, в аварии есть пострадавшие.Легковушка получила серьёзные механические повреждения.

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