Под Иркутском тяжело пострадали угнавшие родительский микроавтобус подростки









Из них двое находятся в состоянии тяжелой степени тяжести в коме, двое в состоянии средней степени тяжести, а еще одного из пострадавших отпустили на амбулаторное лечение.



В управлении МВД по Иркутской области прокомментировали ДТП, в которое попали молодые парни на микроавтобусе.



Как сказали в ведомстве РЕН ТВ, юноши действительно взяли автомобиль без разрешения родителей. Теперь правоохранители выясняют, употребляли ли молодые люди алкоголь, сообщает РЕН-ТВ.

