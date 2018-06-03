Под Иркутском тяжело пострадали угнавшие родительский микроавтобус подростки

Авария произошла на 15-м километре Александровского тракта в Иркутском районе. По неустановленным пока причинам перевернулся микроавтобус, в результате чего пострадали пятеро парней в возрасте от 15 до 20 лет
Из них двое находятся в состоянии тяжелой степени тяжести в коме, двое в состоянии средней степени тяжести, а еще одного из пострадавших отпустили на амбулаторное лечение.
В управлении МВД по Иркутской области прокомментировали ДТП, в которое попали молодые парни на микроавтобусе.
Как сказали в ведомстве РЕН ТВ, юноши действительно взяли автомобиль без разрешения родителей. Теперь правоохранители выясняют, употребляли ли молодые люди алкоголь, сообщает РЕН-ТВ.
Авария произошла на 15-м километре Александровского тракта в Иркутском районе. По неустановленным пока причинам перевернулся микроавтобус, в результате чего пострадали пятеро парней в возрасте от 15 до 20 лет
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