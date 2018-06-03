В Бурятии на федеральной трассе сгорела фура

Вечером второго июня на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что на 295 километре федеральной трассы Р-258 горит автомобиль



В результате пожара сгорела кабина седельного тягача . На ликвидацию пожара было задействовано 2 человека и 1 единица техники, сообщает ГУ МЧС по РБ.



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