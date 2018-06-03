Ограбивших нового знакомого мужчин ищут в Улан-Удэ

Вчера утром в полицию поступило сообщение о том, что в Железнодорожном районе от рук грабителей пострадал 26-летний улан-удэнец



Пострадавший рассказал полицейским, что накануне вечером в одном из кафе он познакомился с молодыми людьми, затем распивал с ними спиртное. Когда компания возвращалась домой, между мужчинами возник конфликт, в результате которого злоумышленники избили и отобралиу улан-удэнца сотовый телефон, кожаное портмоне с 1,5 тысячами рублей. Ущерб составил 13 500 рублей.



В настоящее время полицейскими в совершении преступления подозреваются трое молодых человек 25-30 лет азиатской внешности, худощавого телосложения, одеты во все темное.



При наличии какой-либо информации об обстоятельствах происшествия просим сообщить в полицию по телефонам: 102 или 112, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

