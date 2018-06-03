Вчера утром в полицию поступило сообщение о том, что в Железнодорожном районе от рук грабителей пострадал 26-летний улан-удэнец
Пострадавший рассказал полицейским, что накануне вечером в одном из кафе он познакомился с молодыми людьми, затем распивал с ними спиртное. Когда компания возвращалась домой, между мужчинами возник конфликт, в результате которого злоумышленники избили и отобралиу улан-удэнца сотовый телефон, кожаное портмоне с 1,5 тысячами рублей. Ущерб составил 13 500 рублей.
В настоящее время полицейскими в совершении преступления подозреваются трое молодых человек 25-30 лет азиатской внешности, худощавого телосложения, одеты во все темное.
При наличии какой-либо информации об обстоятельствах происшествия просим сообщить в полицию по телефонам: 102 или 112, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Ограбивших нового знакомого мужчин ищут в Улан-Удэ
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Водитель такси в момент аварии ехал с пассажирами (Видео)
Два человека госпитализированы 2 июня в хирургическое отделение Карымской центральной районной больницы после того, как их машина загорелась перед гонками, сообщили ИА «Чита.Ру» в пресс-службе министерства здравоохранения Забайкальского края
Вечером второго июня на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что на 295 километре федеральной трассы Р-258 горит автомобиль
Анна Кузнецова считает необходимым регламентировать современные развлечения для детей
Александр Бастрыкин передал уголовное дело о пожаре в торговом центре Иркутска в центральный аппарат СК России
Авария произошла на 15-м километре Александровского тракта в Иркутском районе. По неустановленным пока причинам перевернулся микроавтобус, в результате чего пострадали пятеро парней в возрасте от 15 до 20 лет
Украденную технику и ценные вещи он спрятал в лесу
Суд не нашёл исключительных обстоятельств, которые могли бы смягчить наказание
Очевидцы рассказали «Байкал-Daily» о последствиях ночной стрельбы в ночном клубе
Вор попался на том, что не смог объяснить, откуда у него двухколесный «железный конь»
Водитель «Хонды Фит» не учёл особенности рельсового транспорта
Мужчину обманули «сотрудники онлайн-банка»
Женщина должна была отбывать срок в колонии-поселении
«Байкал-Daily» стали известны подробности стрельбы в ночном клубе
Полицейские, приехав на место пропажи ценного имущества, поняли, что взял его кто-то из своих