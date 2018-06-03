Два человека пострадали в загоревшейся машине на гонках джиперов в Забайкалье

Два человека госпитализированы 2 июня в хирургическое отделение Карымской центральной районной больницы после того, как их машина загорелась перед гонками, сообщили ИА «Чита.Ру» в пресс-службе министерства здравоохранения Забайкальского края



- В 12.05 они были доставлены на станцию скорой помощи Карымской ЦРБ, там им была оказана доврачебная помощь, после этого они были переведены в отделение хирургии. На данный момент проводится противошоковая терапия, оказывается вся необходимая медицинская помощь, — уточнили в пресс-службе.



Вопрос о переводе пострадавших в ожоговый центр городской клинической больницы №1 Читы будет решаться 3 июня.

