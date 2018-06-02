Один из подстреленных в ночном клубе Улан-Удэ парней потерял глаз (видео)

Очевидцы предоставили «Байкал-Daily» видеозапись с камер наблюдения, на которой запечатлён конфликт





На видеозаписи видно, как молодой человек азиатской внешности стреляет в парня, после чего, тот падает на землю. По словам друзей, 18-летний парень получил ранение в голову и ребро. Последний выстрел зацепил другого молодого человека, не участвовавшего в конфликте. Он был ранен в глаз. Пострадавшие были госпитализированы в больницу, сейчас они находятся в тяжелом состоянии. Одному из них уже провели операцию, парень лишился одного глаза.





Сегодня 3 часа ночи в одном из увеселительных заведений Октябрьского района произошёл конфликт между молодыми людьми, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.- В результате двое участников конфликта доставлены в медицинское учреждение. По предварительной информации, ранения получены из травматического пистолета, - прокомментировали в полиции.Очевидцы произошедшего сообщили «Байкал-Daily», что произошло это в Z-club, и один из пострадавших - их друг. Они рассказали, что парень вышел на улицу ответить на звонок, поскольку в клубе из-за громкой музыки была плохая слышимость. Через некоторое время один из друзей отправился вслед за молодым человеком на улицу, но обнаружил его уже на полу, истекающим кровью.