02 Июня

01 Июня

Популярное

Один из подстреленных в ночном клубе Улан-Удэ парней потерял глаз (видео)

Один из подстреленных в ночном клубе Улан-Удэ парней потерял глаз (видео)
Происшествия, 
Очевидцы предоставили «Байкал-Daily» видеозапись с камер наблюдения, на которой запечатлён конфликт 

Сегодня 3 часа ночи в одном из увеселительных заведений Октябрьского района произошёл конфликт между молодыми людьми, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

- В результате двое участников конфликта доставлены в медицинское учреждение. По предварительной информации, ранения получены из травматического пистолета, - прокомментировали в полиции.

Очевидцы произошедшего сообщили «Байкал-Daily», что произошло это в Z-club, и один из пострадавших - их друг. Они рассказали, что парень вышел на улицу ответить на звонок, поскольку в клубе из-за громкой музыки была плохая слышимость. Через некоторое время один из друзей отправился вслед за молодым человеком на улицу, но обнаружил его уже на полу, истекающим кровью.

На видеозаписи видно, как молодой человек азиатской внешности стреляет в парня, после чего, тот падает на землю. По словам друзей, 18-летний парень получил ранение в голову и ребро. Последний выстрел зацепил другого молодого человека, не участвовавшего в конфликте. Он был ранен в глаз. Пострадавшие были госпитализированы в больницу, сейчас они находятся в тяжелом состоянии. Одному из них уже провели операцию, парень лишился одного глаза. 

стрельба
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ участковый получил 3 года колонии
Происшествия, 02.06.2018
Суд не нашёл исключительных обстоятельств, которые могли бы смягчить наказание
Один из подстреленных в ночном клубе Улан-Удэ парней потерял глаз (видео)
Один из подстреленных в ночном клубе Улан-Удэ парней потерял глаз (видео)
Происшествия, 02.06.2018
Очевидцы предоставили «Байкал-Daily» видеозапись с камер наблюдения, на которой запечатлён конфликт
В Забайкалье полиция раскрыла незаявленные кражи велосипедов
Происшествия, 02.06.2018
Вор попался на том, что не смог объяснить, откуда у него двухколесный «железный конь»
Легковушка в Улан-Удэ не разъехалась с трамваем (видео)
Легковушка в Улан-Удэ не разъехалась с трамваем (видео)
Происшествия, 02.06.2018
Водитель «Хонды Фит» не учёл особенности рельсового транспорта
Желавший получить кредит житель Читы отдал мошенникам 20 тысяч
Происшествия, 02.06.2018
Мужчину обманули «сотрудники онлайн-банка»
В Бурятии задержали алиментщицу в федеральном розыске
В Бурятии задержали алиментщицу в федеральном розыске
Происшествия, 02.06.2018
Женщина должна была отбывать срок в колонии-поселении
Пострадавший стрельбе в ночном клубе Улан-Удэ в тяжёлом состоянии
Пострадавший стрельбе в ночном клубе Улан-Удэ в тяжёлом состоянии
Происшествия, 02.06.2018
«Байкал-Daily» стали известны подробности стрельбы в ночном клубе
Читинка украла у сестры коллекционные монеты
Происшествия, 02.06.2018
Полицейские, приехав на место пропажи ценного имущества, поняли, что взял его кто-то из своих
Жительница Бурятии украла старую технику у пенсионера
Происшествия, 02.06.2018
Девушка воспользовалась непродолжительным отсутствием хозяина квартиры
Пять возникших из-за гроз лесных пожаров тушат в Бурятии
Пять возникших из-за гроз лесных пожаров тушат в Бурятии
Происшествия, 02.06.2018
Возгорания в Селенгинском районе тушат более 150 человек и 30 единиц техники
После стрельбы в ночном клубе Улан-Удэ двое попали в больницу
После стрельбы в ночном клубе Улан-Удэ двое попали в больницу
Происшествия, 02.06.2018
Полиция выясняет обстоятельства конфликта, произошедшего сегодня ночью
Посетительница торгового центра в Чите украла iPhone
Происшествия, 02.06.2018
Записи с камер видеонаблюдения помогли найти воровку
Трое экс-полицейских в Бурятии осуждены за пытки электрошокером
Трое экс-полицейских в Бурятии осуждены за пытки электрошокером
Происшествия, 02.06.2018
Кража 3 тонн кедрового ореха закончилась госпитализацией двоих подозреваемых и гибелью единственного свидетеля
Читинец воровал у наивных прохожих телефоны
Происшествия, 02.06.2018
Мужчина совершил серию однотипных преступлений
В Иркутске за мелкую взятку оштрафовали узбекистанца
Происшествия, 02.06.2018
Мужчина не хотел, чтобы на него составляли протокол за нарушение миграционного законодательства

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^