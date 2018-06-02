Один из подстреленных в ночном клубе Улан-Удэ парней потерял глаз (видео)

Очевидцы предоставили «Байкал-Daily» видеозапись с камер наблюдения, на которой запечатлён конфликт
Сегодня 3 часа ночи в одном из увеселительных заведений Октябрьского района произошёл конфликт между молодыми людьми, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
- В результате двое участников конфликта доставлены в медицинское учреждение. По предварительной информации, ранения получены из травматического пистолета, - прокомментировали в полиции.
Очевидцы произошедшего сообщили «Байкал-Daily», что произошло это в Z-club, и один из пострадавших - их друг. Они рассказали, что парень вышел на улицу ответить на звонок, поскольку в клубе из-за громкой музыки была плохая слышимость. Через некоторое время один из друзей отправился вслед за молодым человеком на улицу, но обнаружил его уже на полу, истекающим кровью.
На видеозаписи видно, как молодой человек азиатской внешности стреляет в парня, после чего, тот падает на землю. По словам друзей, 18-летний парень получил ранение в голову и ребро. Последний выстрел зацепил другого молодого человека, не участвовавшего в конфликте. Он был ранен в глаз. Пострадавшие были госпитализированы в больницу, сейчас они находятся в тяжелом состоянии. Одному из них уже провели операцию, парень лишился одного глаза.
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Очевидцы предоставили «Байкал-Daily» видеозапись с камер наблюдения, на которой запечатлён конфликт
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