В Забайкалье молодой вор обчистил квартиру в своём посёлке

Украденную технику и ценные вещи он спрятал в лесу
Сотрудники ОМВД по Читинскому району задержали подозреваемого в краже ценных вещей из квартиры жительницы Атамановки.
Женщина обратилась в полицию ещё весной. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что неизвестные пробрались в частный дом потерпевшей, взломав дверные запоры. Злоумышленники похитили два телевизора, электроинструмент, норковую шубу и золотые украшения.
В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД по Читинскому району установили причастность к совершению кражи местного 20-летнего жителя.
Она дал признательные показания. Злоумышленник спрятал украденные вещи в лесном массиве. Всё похищенное имущество удалось изъять и вернуть потерпевшей.
Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, в отношении него возбуждено уголовное дело за кражу, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
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