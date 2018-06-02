Вор попался на том, что не смог объяснить, откуда у него двухколесный «железный конь»
В Забайкальске полицейские выявили имущественные преступления, о совершении которых не было заявлено в полицию, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Сотрудники уголовного розыска ОМВД по Забайкальскому району установили причастность местного жителя к краже велосипеда, совершенной с территории одного из предприятий посёлка.
Все началось с того, что полицейские обнаружили по месту жительства мужчины велосипед, происхождение которого он не смог объяснить.
В ходе работы с подозреваемым установлена причастность ещё одного жителя Забайкальска к аналогичному преступлению. Оба злоумышленника в разный период времени беспрепятственно проникли на территорию предприятия и украли по велосипеду.
- Владельцы велосипедов не обращались в полицию, надеясь самостоятельно разыскать похитителей, - отмечают в полиции.
В отношении 39-летнего подозреваемого и его 30-летнего подельника возбуждены уголовные дела за кражи. Похищенные велосипеды изъяты и возвращены владельцам.
В Забайкалье полиция раскрыла незаявленные кражи велосипедов
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