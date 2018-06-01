В Бурятии 15-летняя девушка соблазнила фермера



- Фермеру предъявлено обвинение за половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, - заключил сыщик.



Кроме того, фермер и мать девушки раньше встречались. Женщина предлагала узаконить отношения, однако он сказал, что ему нужно подумать.



На заработки на ферму, расположенную недалеко от села Комсомольское, из посёлка Сосново-Озёрское приехали мать и дочь. Заработав, они собирались уезжать, однако дочь заявила, что ей нравится на ферме, и она хочет здесь остаться.Три дня она жила на ферме. Тогда же она стала приставать к 44-летнему фермеру. Когда мать приехала за дочерью она не нашла их на ферме. Женщина заявила в полицию о розыске. Но, как оказалось, пара просто уехала на мотоцикле в магазин за продуктами. Тогда же и выяснилось, что между мужчиной и девушкой были половые отношения.- Со слов фермера, девушка сама приставала к нему. Её показания непонятны: установить у неё наличие психических заболеваний амбулаторно не удалось. Необходимо стационарное лечение, но родители отказались от проведения стационарного обследования, а настаивать в рамках уголовного дела мы не можем, - рассказал «Байкал-Daily» руководитель Еравнинского межрайонного Следственного отдела СУ СКР по Бурятии Борис Потхоев.Также ходили слухи, что девушка совращала 80-летнего дедушку, отмечает следователь. Однако в ходе следствия эти факты не подтвердились.