Пьяного мотоциклиста задержали в Иркутской области









По словам нарушителя, после употребления спиртного он с приятелем направился на пункт приёма металла, однако по дороге его заметил дежурный экипаж дорожно-патрульной службы.



По решению суда за подобное правонарушение ему будет назначено наказание в виде административного ареста до 15 суток, сообщает пресс-служба ОГИБДД отдела МВД России по Чунскому району.



В Чунском районе в рамках операции «Мототранспорт» полицейские проводят профилактические рейды, направленные на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.Накануне днём на улице Мира в посёлке Чунский инспекторы ГИБДД привлекли к ответственности 36-летнего местного жителя, двигавшегося с пассажиром на мотоцикле «Иж Планета».Мужчина управлял мототранспортом без шлема, также у него отсутствовали необходимые документы на право управления мотоциклом. Кроме того, по результатам освидетельствования, у мотоциклиста выявлено алкогольное опьянение.