В Братском аэропорту искали взрывчатку

На месте работали бойцы Росгвардии
В Братском аэропорту искали взрывное устройство. В полицию сообщение поступило накануне около 10 часов утра. На место выехала следственно-оперативная группа, службы авиационной и федеральной безопасности, сотрудники Росгвардии.
Здание обследовал кинолог с собакой. Опасных предметов не найдено. Однако из-за инцидента более чем на час был задержан вылет самолёта.
Как сообщили в транспортной полиции, задержан 55-летний мужчина. Его подозревают в передаче ложных сведений, сообщает БСТ.
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