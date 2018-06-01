В Братском аэропорту искали взрывчатку

На месте работали бойцы Росгвардии



В Братском аэропорту искали взрывное устройство. В полицию сообщение поступило накануне около 10 часов утра. На место выехала следственно-оперативная группа, службы авиационной и федеральной безопасности, сотрудники Росгвардии.



Здание обследовал кинолог с собакой. Опасных предметов не найдено. Однако из-за инцидента более чем на час был задержан вылет самолёта.





Как сообщили в транспортной полиции, задержан 55-летний мужчина. Его подозревают в передаче ложных сведений, сообщает БСТ.